Pengidap Down Syndrome Tewas Terbakar Saat Merenung di Bengkel Tangsel

ERA.id - Sebuah rumah sekaligus bengkel di sekitar Jl. Purnawarman, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel) terbakar, Selasa (30/12/2025) dini hari tadi. Satu orang, H (37) tewas dalam insiden tersebut.

"Lokasi kejadian merupakan tempat usaha material dan bengkel, sehingga terdapat banyak bahan yang mudah terbakar dan diduga mempercepat penyebaran api," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Bambang menjelaskan kejadian berawal ketika penghuni rumah, Choi Wandi hendak beristirahat di ruang tamu. Dia kemudian mencium bau terbakar yang berasal dari kamar korban.

Choi Wandi mengecek dan dia melihat api di plafon kamar H. Saksi ini kemudian berteriak meminta pertolongan dan mengevakuasi orang-orang di dalam rumah untuk keluar.

Setelah itu, Choi Wandi masuk kembali ke dalam rumah untuk memadamkan api. Pada saat itu, dia melihat H keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan pakaian menuju ruang utama. Choi Wandi berteriak memanggil H namun tak direspons.

"Berdasarkan keterangan saksi kedua, Hendra (saudara kembar korban), saat kebakaran terjadi korban terlihat dalam kondisi merenung di dalam kamar mandi. Saksi sempat berteriak meminta korban segera keluar," ucap Bambang.

Tidak lama kemudian, terdengar suara letupan yang diduga berasal dari korsleting listrik. Api pun membesar sehingga Choi Wandi keluar rumah menyelamatkan diri.

Petugas damkar kemudian menuju ke lokasi untuk memadamkan si jago merah. Setelah api padam, petugas melakukan pencarian dan menemukan H dalam kondisi meninggal dunia.

"Dalam peristiwa tersebut terdapat korban luka atas nama S, yang mengalami luka bakar pada bagian belakang leher. Sementara itu korban jiwa, H dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui mengidap penyakit down syndrome," ungkapnya.

Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.