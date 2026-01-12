Asyik Makan MBG Saat Hujan, Siswa SD di Jakut Tiba-Tiba Ditimpa Plafon Ambruk

ERA.id - Hujan yang turun dengan intensitas tinggi menyebabkan plafon sekolah di SDN Pademangan Timur 05 Pagi, Jakarta Utara (Jakut), ambruk pada Senin (12/1/2026) pagi.

Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji menjelaskan kejadian ini terjadi pada pagi tadi sekira pukul 07.30 WIB ketika para siswa sedang menyantap makan bergizi gratis (MBG).

"Pada saat siswa sedang sarapan MBG di kelas, terlihat plafon roboh dari ujung depan kelas," kata Isnawa kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Guru langsung mengevakuasi seluruh murid ke lapangan. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dari insiden ini.

Petugas kemudian menuju ke lokasi dan mendapati sebanyak plafon di empat kelas jebol. Plafon di sejumlah lorong bangunan juga ambruk.

"Dugaan penyebab yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan terdapat rembesan dari atap sekolah ke plafon," tuturnya.

Petugas membersihkan puing-puing yang jatuh. Kerugian dari insiden ini ditaksir sekira Rp70 juta.