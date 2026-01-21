Kesal Ditegur Merokok Saat Berkendara, Ojol Bodoh di Jaksel Tusuk Tukang Parkir

ERA.id - Petugas Kepolisian memburu tukang ojek online bodoh yang menusuk warga di Jalan H Montong, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin (19/1) siang sekitar pukul 14.30 WIB.

"Pokoknya kita sudah tahu pelakunya, sudah kita cari," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Nurma mengatakan, korban sudah melapor dan langsung dilakukan visum untuk mengetahui luka lebih lanjut. Kemudian, polisi juga sudah mengantongi alamat tempat tinggal pelaku. Namun, pelaku tak ditemukan di rumahnya.

"Tempat tinggalnya juga sudah tahu kita kemarin, kita sudah datangi. Namun orangnya belum ada di tempat rumahnya itu. Makanya kita masih mencari dia keberadaannya dimana," katanya.

Berdasarkan @jagakarsainfo, dalam narasinya dikatakan seorang warga menegur diduga pengemudi ojek daring (online) yang sedang merokok saat berkendara.

Namun, pelaku yang tak terima memilih mengejar korban dan menusukkan obeng ke korban. Tukang parkir yang mencoba melerai pun terkena tusukan.

Kemudian, mengetahui warga sudah berkumpul, maka pelaku langsung melarikan diri.

Merokok saat mengendarai sepeda motor melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.