Kabag Kesra Pemkab Bekasi Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang

ERA.id - Kabag Kesra Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Indra Satria Nugraha tewas dalam insiden kecelakaan di Tol Cipularang KM 83.800B, Kamis (22/1/2026).

"Info dari (unit) laka, barusan korban meninggal dunia. Iya meninggalnya di rumah sakit bukan di tempat TKP," kata Kainduk PJR Cipularang Korlantas Polri, Kompol Joko Prihantono kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Kecelakaan ini terjadi pagi tadi sekira pukul 09.25 WIB ketika kondisi sedang hujan. Kejadian berawal saat mobil Toyota Innova Indra melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

Setibanya di lokasi kejadian, Indra diduga kurang mengantisipasi kendaraannya saat menyalip sehingga hilang kendali.

"Pada saat hendak mendahului dari lajur dua ke lajur satu terdapat kendaraan yang sedang melaju lajur satu sehingga pengemudi kaget lanjut banting stir kemudian kendaraan out off control menabrak beton pembatas jalan," ungkapnya.

Usai menghantam pembatas, Innova kembali melaju dan menabrak dump truk yang dikemudikan Saiful Bahri (67). Truk itu sendiri saat itu tengah berhenti di bahu jalan.

"Lanjut setelah menabrak pembatas jalan kendaraan menabrak lagi kendaraan pertama yang sedang berhenti di bahu jalan. Posisi akhir kendaraan normal di bahu jalan hadap utara," ucap Joko.

Joko mengatakan kasus kecelakaan tersebut ditangani Unit Laka Polres Purwakarta.