8 Ruas Jalan dan 1 RT di Jakarta Terendam Banjir Hari Ini

ERA.id - Hujan yang turun dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta terendam banjir, Kamis (22/1/2026).

"BPBD mencatat saat ini terdapat satu RT dan delapan ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Ketinggian air bervariatif, yakni antara 10-50 centimeter. Banjir di permukiman terjadi di kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Untuk genangan air di ruas jalan, sebagai berikut.

1. Jalan Gaya Motor Raya, Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara

Ketinggian: 30 cm

2. Jalan Gaya Motor 1, Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara

Ketinggian: 30 cm

3. Jalan Gaya Motor 2, Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara

Ketinggian: 50 cm

4. Jalan Gaya Motor 3, Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara

Ketinggian: 10 cm

5. Jalan Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat

Ketinggian: 20 cm

6. Jalan Daan Mogot KM 13 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat

Ketinggian: 25 cm

7. Jalan Fly Over Pesing, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat

Ketinggian: 10 cm

8. Jalan Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (akses jalan), Kel. Petogogan, Jakarta Selatan

Ketinggian: 10 cm.

Data sebaran ini per pukul 10.00 WIB. BPBD mengimbau warga untuk berhati-hati dan mewaspadai potensi air yang mungkin kembali muncul.