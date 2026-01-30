Lisa BLACKPINK Syuting di Tangerang, Ini Jalan yang Kena Imbas Penutupan

ERA.id - Sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang akan ditutup imbas dari adanya syuting film Extraction: Tygo yang dibintangi Lisa BLACKPINK. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan oleh pihak kepolisian demi mengurai kemacetan.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Laksono, membenarkan hal tersebut dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026). Prapto menuturkan penutupan jalan akan dilaksanakan hingga 31 Januari 2026.

"Iya, ada artis Korea syuting. Paling beberapa hari saja,” ujar Prapto, dikutip Antara.

Dengan adanya penutupan itu, kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas mulai 28 hingga 31 Januari 2026. Pihaknya pun menyiapkan 36 personel untuk melakukan hal tersebut.

Terkait wilayah mana saja yang akan ditutup dan diberlakukan rekayasa lalu lintas, berikut ini datanya.

1. Arah Neglasari.

Kendaraan yang datang dari arah Neglasari menuju Cadas dan Pasar Baru masih dapat melintas normal tanpa pengalihan.

2. Arah Cadas.

Kendaraan dari arah Cadas menuju kawasan Pintu Air 10 dialihkan melalui Jembatan Jagal menuju Jalan Benua.

3. Arah Bayur.

Kendaraan dari arah Bayur menuju Pintu Air 10 diminta belok kanan dan melintasi Jembatan Sangego dengan sistem contra flow. Dengan sistem tersebut, kendaraan dari arah Neglasari akan melewati simpang PUPR menuju Hotel Pakon.

Selanjutnya, rekayasa lalu lintas pada 30-31 Januari 2026 meliputi:

1. Arah Neglasari.

Kendaraan dari Neglasari menuju Pintu Air 10 diminta melaju lurus ke arah Rawa Kucing dan Sintanala.

2. Arah Bayur.

Kendaraan dari Bayur menuju Pintu Air 10 dialihkan ke Jembatan Sangego dengan sistem contra flow.

3. Arah Cadas.

Kendaraan dari arah Cadas menuju Pintu Air 10 dialihkan melalui Jembatan Jagal ke Jalan Benua.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Netflix Tudum pada Jumat (23/1), film TYGO akan menandai peran layar lebar pertama Lisa, menyusul debut aktingnya dalam serial The White Lotus Season 3 di HBO.

Film TYGO juga akan dibintangi aktor Don Lee, dan Lee Jin-uk, dan anggota grup Kpop BLACKPINK, Lisa.