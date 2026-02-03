BMW Senggol Mobil Jetour hingga Terpental dan Terbakar di Tol Jagorawi

ERA.id - Sebuah mobil Jetour hangus terbakar usai terlibat kecelakaan di KM 31B Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Minggu (1/2).

Dari video dan narasi di akun Instagram @info.bsd.gadingserpong, kejadian berawal ketika mobil itu melaju di kiri jalan. Tiba-tiba, Jetour itu tersenggol hingga terpental ke atas. Beruntung, mobil tersebut tak terguling. Namun tiba-tiba, kobaran api muncul dari mesin hingga membakar mobil tersebut.

Seseorang lalu terlihat berlari keluar menyelamatkan diri.

Kainduk PJR Tol Jagorawi Korlantas Polri, Kompol Akhmad Jajuli menjelaskan kejadian berawal ketika mobil Jetour yang dikemudikan M Raza Al Zahra Nugraha (25) melaju di bahu jalan. Saat itu, melaju mobil BMW yang dikemudikan Dumas Prasetya (22) melintas di lajur dua.

Mobil BMW itu hendak menyalip dari kiri jalan. Namun, BMW tersebut malah menabrak mobil Jetour.

"Lanjut (BMW) menabrak bagian kanan kendaraan Jetour yang mengakibatkan kendaraan Jetour terpental ke kiri menabrak guardrail lanjut terbakar," kata Jajuli kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun Raza dan penumpangnya, Indria rahman mengalami luka ringan.

Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. "Faktor yang memengaruhi (diduga) kurang antisipasi," tuturnya.