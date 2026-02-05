Pria di Jaksel Hampir Dikeroyok Usai Cabuli Bocah Cowok Disabilitas

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pria diduga mencabuli bocah laki-laki disabilitas, AAGP (8) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari video dan narasi yang beredar, kejadian terungkap setelah orang tua korban curiga atas perilaku anaknya. AAGP kemudian mengaku dicabuli tetangganya.

Warga menginterogasi pelaku. Dia sempat mengelak telah mencabuli. Polisi lalu membawa pria bejat tersebut untuk proses lebih lanjut.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela menjelaskan kejadian itu terjadi pada Jumat (2/2) silam. Pelaku yang diketahui bernama Ridwan (55) itu masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Mengamankan pelaku dan langsung membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan dikarenakan takut jadi sasaran amukan massa sekitar yang sedang emosi terhadap pelaku," kata Anggiat kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Anggiat belum mau merinci betul tidaknya korban merupakan anak disabilitas. Dia hanya menyebut kasus ini kini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.