Pemuda Babak Belur Dihajar Akibat Tegur Tetangga Main Drum Malam Hari, Sadis!

ERA.id - Viral sebuah video penganiayaan seorang pria oleh dua orang yang merupakan ayah dan anak di sebuah perumahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan ini terjadi akibat korban menegur masalah kebisingan drum berulang kali.

Dari video dan narasi yang beredar, pelaku sering bermain drum di rumahnya dari tahun lalu. Kegiatannya itu dilakukan siang dan malam sehingga mengganggu tetangga termasuk korban.

Korban mulanya melaporkan keluhan tersebut kepada ketua RT setempat agar bisa ditangani. Namun laporan dan teguran yang diberikan pihak RT tidak juga digubris.

Ganguan yang semakin meningkat membuat korban menegur pelaku. Saat itu, pelaku berjanji akan memasang peredam agar tidak menimbulkan kebisingan.

Namun pelaku ingkar janji dan tetap menimbulkan kegaduhan dengan memainkan drum tanpa mengenal waktu. Korban yang geram pun memilih untuk mendatangi kediaman pelaku untuk menegur.

Sesampainya di lokasi, keduanya cekcok. Orang tua pelaku lalu datang dengan mobil dan langsung menabrakkannya ke korban hingga terjatuh.

Setelah itu, korban dipiting. Para pelaku kemudian menganiaya korban hingga tak sadarkan diri

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan pelaporan tersebut. Kasus penganiayaan itu sudah ditangani Polres Metro Jakarta Barat.

"Saat ini korban sudah membuat laporan ke Polrestro Jakbar dan dalam penanganan oleh Sat Reskrim Jakbar," kata Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (9/2/2026).