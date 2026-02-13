Selamat! halocoko Raih Rekor MURI melalui Gerakan Berbagi Es Krim

ERA.id - Strategi integrasi antara pertumbuhan bisnis dan inisiatif sosial mengantarkan halocoko meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas Program Pembagian Es Krim Secara Seri Terbanyak dalam Satu Tahun di Indonesia.

Sepanjang 2025, lebih dari 1,1 juta es krim didistribusikan kepada anak-anak melalui tiga program nasional yang dijalankan secara konsisten dan terstruktur.

Penganugerahan rekor dilaksanakan di SMPN 256 Jakarta pada Kamis (12/2/2026), bertepatan dengan kegiatan Berbagi Kebahagiaan di Setiap Sudut Negeri. Pengakuan dari MURI ini menegaskan posisi halocoko sebagai brand es krim cokelat di Indonesia yang meraih capaian tersebut, sekaligus memperkuat model pertumbuhan perusahaan yang mengedepankan dampak sosial sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Sepanjang tahun 2025, halocoko menjangkau lebih dari 50 wilayah di Indonesia dan merealisasikan lebih dari 16.000 kegiatan melalui program Berbagi Kebahagiaan di Setiap Sudut Negeri, Berkah Ramadan di Setiap Sudut Negeri, dan Dari Sekolah untuk Senyuman Anak Indonesia.

Selain mendistribusikan lebih dari 1,1 juta es krim cokelat, rangkaian inisiatif ini mencatatkan total dampak yang menjangkau lebih dari 2,5 juta masyarakat.

Skala implementasi tersebut mencerminkan kapasitas operasional yang solid, konsistensi eksekusi lintas wilayah, serta efektivitas pendekatan distribusi yang terintegrasi dengan jaringan mitra di tingkat lokal.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh antusiasme. Halaman sekolah dipenuhi senyum dan keceriaan siswa yang menyambut kegiatan berbagi, dengan interaksi langsung dan akrab bersama tim halocoko.

Atmosfer kebersamaan ini menghadirkan pengalaman yang berkesan, sekaligus memperkuat keterhubungan emosional antara brand dan komunitas pendidikan.

Lebih dari sekadar aktivitas sosial, program ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat penetrasi brand di tingkat komunitas, khususnya di lingkungan pendidikan sebagai salah satu fokus segmentasi pasar.

Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan halocoko membangun engagement sejak usia sekolah, memperkuat brand recall, serta menciptakan fondasi loyalitas jangka panjang.

Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto menyampaikan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan institusi pendidikan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Ini bukan soal membagikan es krim atau pun berapa banyak es krim yang dibagikan, tetapi memberikan kontribusi nyata dan dampak kepada masyarakat luas khususnya anak-anak.,” ujarnya.

Senior Brand Manager halocoko, Viona, menegaskan bahwa program berbagi merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

“Rekor MURI ini menjadi validasi atas pendekatan kami yang mengintegrasikan ekspansi brand dengan kontribusi sosial yang terukur. Distribusi lebih dari 1,1 juta es krim sepanjang 2025 tidak hanya mencerminkan skala operasional, tetapi juga konsistensi eksekusi di lapangan. Ke depan, kami akan memperkuat tata kelola program agar lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Memasuki 2026, halocoko berkomitmen untuk memperluas jangkauan program berbagi ke lebih banyak kota di Indonesia serta meningkatkan intensitas kegiatan di berbagai wilayah. Ekspansi dirancang sebagai bagian dari roadmap pertumbuhan berkelanjutan perusahaan, dengan fokus pada peningkatan dampak sosial, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan, serta pengokohan posisi halocoko di industri es krim nasional melalui pendekatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.