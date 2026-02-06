Gandeng 10 Mantan Ketua BEM, Soekarno Run Siap Digelar 15 Februari 2026

ERA.id - PDI Perjuangan kembali menggelar ajang lari bertajuk Soekarno Run 2026: Berlari di Atas Kaki Sendiri. Ajang tersebut digelar di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (15/2).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Soekarno Run 2026 digagas sepenuhnya oleh kelompok anak muda, termasuk 10 mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Nama-nama aktivis muda seperti Mujab dan Milky Ferdian sebagai motor penggerak acara ini.

"Terima kasih atas gagasan prakarsa dari anak-anak muda kita. Atas prakarsanya dengan semangat 'berlari di atas kaki sendiri', yang menggelorakan prinsip-prinsip pentingnya kemandirian dalam diri para pemuda Indonesia," ujar Hasto di Kompleks GBK, Jakarta, Jumat (6/2/2025).

Hasto menekankan bahwa ajang lari ini bukan sekadar aktivitas fisik untuk kesehatan jiwa dan raga, melainkan juga upaya membangun ikatan emosional (emotional bonding) dengan Sang Proklamator.

Dia berharap para peserta dapat meresapi ide, pemikiran, dan gagasan Bung Karno, serta membangun kedisiplinan demi semangat Indonesia Raya.

Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, menegaskan pentingnya memberikan panggung bagi generasi muda. Menurutnya, pemuda adalah masa depan dan harapan bangsa yang harus diberi ruang untuk berkreasi dan berpendapat.

"Soekarno Run menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan sepenuhnya melalui ide, gagasan, dan pemikiran untuk membuat hal baru," kata Esti.

Sebagai informasi, Soekarno Run 2026 akan di gelar pada 15 Februari 2026 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Adapun, kategori yang diperlombakan yakni kategori 5K, 10, dan pelajar. Dimana, perlombaan ini akan diikuti sebanyak 10.000 pelari.

Soekarno Run 2026 juga akan memberikan beasiswa kepada pelajar yang berhasil meraih podium dalam acara tersebut.