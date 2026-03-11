Polri Bersama Jurnalis di Jakarta Berikan Santunan untuk 100 Yatim-Piatu

ERA.id - Mabes Polri bersama Jurnalis Trunojoyo membagikan total 100 santunan untuk anak-anak yatim-piatu dan para dhuafa, pada Rabu (11/3/2026), di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat.

Kegiatan kali ini merupakan inisiasi dari jurnalis yang didukung oleh jajaran Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pemberian santunan ini sebagai bentuk sinergitas Polri bersama jurnalis untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan selama bulan Ramadan.

"Semoga bantuan yang diberikan dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DKM Masjid Al Ikhlas Mohammad Yamin berterima kasih.

"Kami berterima kasih dengan adanya pemberian santunan dan sembako kepada anak-anak yatim-piatu dan para dhuafa. Kami juga mendoakan agar seluruh anggota kepolisian yang akan bertugas dalam Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan lancar," tuturnya.

Sementara itu perwakilan dari Jurnalis Trunojoyo, Yudha Marhaean menitipkan pesan agar masyarakat di wilayah Masjid Al Ikhlas tetap menjaga kerukunan dan persatuan.

"Kami berharap ini dapar menghadirkan kebahagiaan, semangat dan doa agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kuat, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi bangsa dan agama," jelasnya.

Selain santunan uang, Mabes Polri bersama Jurnalis Trunojoyo turut membagikan total 100 paket sembako kepada para penerima serta 100 makanan untuk berbuka.

Diketahui kegiatan hari ini termasuk dalam rangkaian acara pembagian 1.500 makanan dan takjil kepada masyarakat oleh Mabes Polri dan Jurnalis Trunojoyo yang dilakukan pada Selasa (10/3) kemarin.