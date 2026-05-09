Buku 'The Art of Simple Leadership' Jerry Hermawan Lo Dapat Banyak Pujian

ERA.id - Pendiri JHL Group, Jerry Hermawan Lo meluncurkan buku keduanya bertajuk 'The Art of Simple Leadership' di Hotel Episode Gading Serpong, Tangerang, Jumat (8/5).

Buku yang ditulis oleh Steven Beteng itu mengangkat perjalanan hidup dan kepemimpinan Jerry Hermawan Lo.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku itu. Menurutnya, kisah Jerry Hermawan Lo menjadi refleksi jika kepemimpinan sejati dibangun dari pengalaman hidup, kerja keras, konsistensi, dan kemampuan memahami sesama manusia.

"Kepemimpinan Jerry Hermawan Lo sangat luar biasa. Salah satu kunci sukses beliau ialah bertarung seperti laki-laki, jangan ada kata menyerah, terus maju, bertahan. Jika lawanmu kuat jangan benturkan kepala tapi pura-puralah lemah sambil menunggu lawanmu lengah. Kalau kita lemah maka pura-puralah kuat agar tetap disegani," ujar Bamsoet dikutip Sabtu (9/5/2026).

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai perjalanan hidup Jerry Hermawan Lo yang berangkat dari kehidupan sederhana di Medan hingga mampu terlibat dalam berbagai proyek berskala internasional, merupakan gambaran nyata tentang semangat kewirausahaan Indonesia yang tangguh.

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dunia, kelompok usaha nasional yang mampu bertahan dan berkembang adalah mereka yang adaptif, dekat dengan sumber daya manusianya, dan berani melakukan inovasi. Dalam hal itulah, filosofi kepemimpinan yang diangkat dalam buku ini menjadi sangat relevan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut membagikan pandangannya terhadap Jerry Hermawan Lo. Baginya, pendiri JHL Group itu adalah seorang pengusaha yang ulet, sukses dan memiliki semangat membangun bangsa menjadi lebih baik di masa depan.

"Selain itu, beliau juga merupakan seorang leader yang sangat peduli pada kesejahteraan seluruh timnya," ucap Erick.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan perjalanan hidup Jerry menjadi bukti nyata jika kesuksesan tidak pernah datang secara instan. Keberhasilan lahir dari proses panjang yang ditempa oleh kerja keras dan mental yang kuat.

"Tidak ada keberuntungan dan kesuksesan itu datang tiba-tiba, tetapi sebuah perjuangan yang panjang, yang luar biasa, yang didemonstrasikan oleh seorang Jerry Lo," ucap Suharso.

Sebagai penulis, Steven Beteng menyampaikan buku ini tidak hanya memotret perjalanan bisnis Jerry Hermawan Lo, tetapi juga sisi pembelajaran hidup dan nilai kepemimpinan yang relevan bagi generasi muda maupun para pemimpin masa kini.

"Saya berharap buku The Art of Simple Leadership dapat menjadi bekal berharga, khususnya bagi para pemimpin, profesional muda, hingga mahasiswa, dan siapa pun yang ingin maju. Semoga kisah dan filosofi kepemimpinan Jerry Hermawan Lo bisa menjadi kompas sederhana dalam menuntun langkah kita untuk terus belajar, bekerja dan memimpin dengan hati," ujar Steven Beteng.

Pada acara peluncuran buku in turut dihadiri perwakilan mahasiswa penerima program beasiswa 1.000 Sarjana serta ratusan mahasiswa dari berbagai kampus.

Melalui peluncuran buku The Art of Simple Leadership Jerry Hermawan Lo, diharapkan nilai kepemimpinan yang sederhana, adaptif, dan berlandaskan karakter dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan para pemimpin masa depan.