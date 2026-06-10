Viral Bocah di Jakarta Ditempelkan ke Tiang Listrik sampai Kesetrum

ERA.id - Bocah berusia 6 tahun, MWP, asal Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, dipersekusi dua remaja dengan cara ditempelkan ke tiang listrik hingga kesetrum hingga koma di RSCM atau tidak sadarkan diri.

"Kalau sekarang cucu saya sudah sadar tapi dia masih takut kalau bertemu orang," kata Nenek korban, Linda Reselin, di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Penyiksaan itu terjadi pada Minggu (7/6). Berdasarkan video rekaman CCTV, terdapat dua remaja yang membawa sang bocah untuk ditempelkan ke tiang listrik area taman Kramat Pulo, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Nahas, tiang itu bocor dan membuat korban tersengat, kejang-kejang lalu pingsan. "Saya lihat CCTV yang ada di dalam taman. Ternyata di dalam rekaman terlihat cucu saya dipersekusi oleh dua orang yang diketahui berinisial LNG dan RVN. Cucu saya sempat diseret, dan dibawa ke tiang yang ternyata tiang tersebut ada aliran listriknya hingga menyebabkan cucu saya kesetrum," ujarnya.

Linda mengatakan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, hingga kini belum ada yang pihak yang ditangkap polisi.

Sementara itu, seorang warga Asep membenarkan adanya anak berumur 6 tahun yang kesetrum, hingga dipersekusi di area taman. Asep mengatakan saat ini taman ditutup. Kebocoran listrik juga sudah berhenti usai tiang diperbaiki.

"Hingga saat ini memang masih ditutup. Diketahui yang melakukan persekusi adalah remaja SMA dan anak SMP," katanya.