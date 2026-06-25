Senangnya Anak-Anak Bisa Belajar Gratis di Ruang Pintar Karangpawitan

ERA.id - Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bagi keluarga prasejahtera, akses terhadap ruang belajar yang nyaman, sarana pendukung pendidikan, serta lingkungan yang mendorong tumbuh kembang anak menjadi faktor penting dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Sebagai perusahaan yang fokus pada pemberdayaan pengusaha ultra mikro, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meyakini bahwa upaya peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha kepada ibu-ibu nasabah, tetapi juga melalui perhatian terhadap kualitas pendidikan anak-anak mereka.

Oleh karena itu, PNM menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang mendukung tumbuh kembang generasi penerus, salah satunya melalui Ruang Pintar PNM Karangpawitan di Garut.

Fasilitas ini dirancang sebagai ruang belajar yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk meningkatkan kemampuan akademik, memperkuat literasi, serta mengembangkan karakter dan keterampilan sosial.

Kehadiran ruang belajar yang kondusif diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan membangun cita-cita mereka sejak dini.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan PNM selalu memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang harus tumbuh bersama.

"PNM hadir bukan hanya untuk mendampingi para ibu nasabah dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan perhatian kepada masa depan anak-anak mereka. Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Ketika anak-anak mendapatkan akses belajar yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan menciptakan perubahan bagi keluarganya," ujar Dodot, Kamis (24/6/2026).

Dukungan terhadap pendidikan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui berbagai fasilitas pembelajaran yang tersedia, anak-anak tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan akademik, tetapi juga pembelajaran mengenai karakter, literasi, dan pengembangan diri.

Dukungan tersebut mendapat apresiasi dari para orang tua yang merasakan manfaat langsung terhadap semangat belajar anak-anak mereka.

PNM berharap upaya ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing.

Sejalan dengan misi pemberdayaan yang dijalankan perusahaan, investasi pada pendidikan anak-anak menjadi bagian penting dalam membangun dampak sosial yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan.