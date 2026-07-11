Polisi dan jurnalis Trunojoyo tanding padel Bhayangkara Cup 2026

ERA.id - Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menggelar turnamen olahraga Padel Bhayangkara Cup 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 di Padel Corner Kemang 27, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Turnamen ini diikuti oleh personel Polri dan para jurnalis yang sehari-hari meliput kegiatan di lingkungan Mabes Polri.

Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Saptono Erlangga mengatakan turnamen ini menjadi salah satu bentuk upaya dalam mempererat hubungan antara Korps Bhayangkara dengan insan pers.

Dia pun meminta seluruh peserta untuk mengutamakan sportivitas dalam mengikuti turnamen padel tersebut.

"Hubungan yang baik antara Polri dan media merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya komunikasi publik yang transparan, profesional, dan humanis," ujar Saptono Erlangga saat membuka turnamen Padel Bhayangkara Cup 2026.

Menurutnya, olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi. Tetapi juga sarana untuk memperkuat kebersamaan, menjaga sportivitas, serta membangun interaksi positif antara anggota Polri dan rekan-rekan media.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Padel Bhayangkara Cup dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar," ucapnya.

Padel Bhayangkara Cup 2026 mempertandingkan tiga kategori, yakni kategori jurnalis pria, jurnalis wanita, dan personel Polri. Selain pertandingan utama, panitia juga menghadirkan laga eksibisi yang mempertemukan perwakilan pejabat Polri dengan perwakilan wartawan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan media semakin kuat dalam mendukung terwujudnya komunikasi publik yang informatif, terbuka, dan membangun kepercayaan masyarakat.