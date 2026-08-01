Pernah Tertipu Beli Barang Palsu, Abel Cantika Kini Kapok Belanja Online Sembarangan

ERA.id - Pemengaruh kecantikan, Abel Cantika, mengaku pernah menjadi korban penipuan produk yang dibeli melalui platform belanja online. Ia pun memilih lebih selektif dalam berbelanja online.

Ibu dua anak ini menjelaskan kejadian pahit itu menimpanya saat ia sedang gencar berbelanja produk secara online melalui sebuah platfom. Abel mengaku ia tertipu lantaran toko yang menjual produk incarannya mirip seperti toko resmi yang berjualan di platform online.

"Jadi mereka pakai fotonya tuh kayak foto seakan-akan mereka official resminya. Ternyata pas aku beli ternyata dia tuh tidak resmi jadinya barang yang aku dapatkan pun juga barang yang palsu," ujar Abel Cantika saat ditemui di acara GloUtopia: Unilever Indonesia X Shopee Biggest Creator Festival, Jumat (31/7/2026).

Lalu, kata Abel, pengalaman pahit itu pun membuatnya lebih hati-hati dalam berbelanja online. Apalagi saat ini, keranjang belanjaan Abel dipenuh dengan produk-produk anak, khususnya anak kedua Abel.

"Jadi maka dari itu penting sekali untuk lihat review dari toko tersebut, terus udah gitu jangan terlalu impulsif, terus udah gitu lihat lagi apakah memang itu tuh benar-benar official atau Shopee Mall-nya gitu. Itu sih yang jadi pelajaran buat aku karena memang kita harus hati-hati banget kalau di online," jelasnya.

Sementara itu, sebagai pemengaruh kecantikan, Abel juga turut membagikan tips bagaimana memilih produk yang baik. Abel memilih untuk melakukan tahapan uji coba terhadap sebuah produk sebelum akhirnya membuat konten.

Selain itu, ia juga akan membaca penilaian dari para kerabat serta meminta refrensi dalam memilih produk yang baik. Ia pun enggan membeli produk hanya karena ikut-ikutan saja.

"Aku harus tahu apakah produk tersebut memang cocok untuk kondisi aku. Aku butuh atau tidak. Karena biasanya itu yang sering terjadi adalah kita kemakan FOMO (Fear of Missing Out), kita kemakan viral, jadi kita kayak, “Ya udah langsung beli aja.” Jadi aku harus tahu dulu apakah kandungannya aman untuk aku, apakah memang cocok, apakah memang aku butuhkan," kata Abel.

Lebih lanjut, Abel Cantika menekankan agar tidak membeli sebuah produk secara implusif saja. Ia lebih memilih untuk menunggu momen tertentu yang bisa menguntungkan dirinya, termasuk diskon besar yang ditawarkan.

"Kadang biasanya kita terlalu impulsif mau beli pada detik itu juga, padahal ternyata ada momen-momen tertentu di mana produk tersebut tuh bisa kita dapatkan dengan Harga yang lebih murah gitu, atau promo-promo menarik," tandasnya.

Acara GloUtopia: Unilever Indonesia X Shopee Biggest Creator Festival berlangsung dari 31 Juli-2 Agustus 2026 di Main Atrium Senayan City, Jakarta Pusat. Selama acara pengunjung dapat menikmati pengalaman langsung dari berbagai brand unggulan Unilever Indonesia.

Seluruh aktivitas di setiap booth dirancang untuk memperkaya pengalaman konsumen sekaligus menunjukkan bagaimana inovasi, kreativitas, dan teknologi dapat berjalan beriringan dalam menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih imersif. Selain itu, setiap harinya hadir pula sederetan sesi workshop khusus bagi para content creator dan affiliates agar mereka bisamendapatkan inspirasi untuk terus berkembang.