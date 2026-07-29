Shireen Sungkar Siap Lawan Rezky Aditya di Smash League Padel 2026, Berpasangan dengan Suami Sendiri

ERA.id - Padel menjadi salah satu olahraga yang semakin banyak diminati banyak kalangan, termasuk para selebrita. Gemar padel ini pun membuat para pesohor tertarik untuk menunjukkan kemampuannya, termasuk Shireen Sungkar dan Rezky Aditya.

Dalam laga Smash League yang diselenggarakan oleh RANS, Shireen Sungkar dipasangkan dengan suaminya sendiri, Teuku Wisnu. Keduanya akan berhadapan langsung dengan pasangan Rezky Aditya dan Citra Kirana pada 22 Agustus mendatang.

Shireen mengaku sempat terkejut saat mengetahui lawan mainnya adalah Rezky Aditya yang notabene adalah guru padelnya sendiri.

"Jujur kaget ya, karena aku belajar padel itu sama Rezky dan Ciki (Citra Kirana). Jadi deg-degan banget," ujar Shireen saat ditemui beberapa waktu lalu.

Ibu tiga anak ini lantas menjelaskan bahwa pasangan Rezky dan Ciki ini sangat kompak saat bermain padel. Ia pun akan mencoba untuk Latihan bersama lebih sering hingga kompetisi berlangsung.

"Kelebihan mereka itu banyak banget. Terus juba kami sering latuhan bareng. Ke depan bisa aja Latihan sendiri-sendiri atau bareng-bareng lagi," tuturnya.

Selain Shireen Sungkar - Teuku Wisnu dan Rezky Aditya - Citra Kirana, Padel League 2026 juga akan mempertemukan pasangan Nycta Gina - Rizy Kinos melawan Ananda Omesh - Dian Ayu. Laga ini pun akan mengedepankan semangat persahabatan yang selama ini sudah terjalin di antara mereka.

"Karena main sama teman-teman sih jadi aku mau. Sekalian olahraga juga karena memang lagi sering padel," kata Shireen.

Smash League Padel diselenggarakan dari hasil kolaborasi RANS Entertainment dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Rangkaian acara ini sudah dimulai sejak pertengahan Juli 2026 dan akan memasuki babak final pada 22 Agustus 2026.

Acara puncak nantinya akan melibatkan 1.000 peserta dari berbagai kalangan. Turnamen ini diharapkan bisa mengenalkan olahraga padel lebih luas sekaligus menjadi hiburan.