Terungkap! Revaldo Sembunyikan Narkoba di Kotak Sepatu

ERA.id - Aktor Revaldo Fifaldi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Revaldo pun terbukti menyimpan sejumlah barang bukti berupa narkoba di berbagai tempat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan Revaldo mengonsumsi sendiri berbagai obat-obatan yang ditemukan di apartemennya di kawasan Tangerang Selatan.

“Ya, pada saat itu barang bukti yang kita temukan dia mengonsumsi sendiri di unit apartemennya,” ujar Nasriadi di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (26/8/2026).

Nasriadi menjelaskan saat penggeledahan dilakukan, Revaldo menyembunyikan berbagai barang bukti di tempat yang berbeda. Pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta? (AADC) ini bahkan menyembunyikan narkoba di kotak sepatu.

“Disimpan itu berpencar-pencar. Ada yang disimpan di dalam laci, kemudian disimpan di boks tempat sepatu,” jelasnya.

Adapun sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan penyidik diantaranya, alat hisap atau bong, pipet, korek api yang dimodifikasi, dan dua bungkus plastik yang indikasi berisi sabu.

“Dua obat yang ada psikotropikanya, seperti Xanax dan satunya Alprazolam,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan, Revaldo dinyatakan positif menggunakan narkotika dan psikotropika.

“Hasil tes urinenya positif mengandung narkotika dan psikotropika,” tegasnya.

Lebih lanjut, Revaldo yang terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya ini dikenai pasal berlapis, yaitu Pasal 112 ayat 1, kemudian 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, dan Permenkes Nomor 14 Tahun 2005 tentang menyimpan obat yang mengandung psikotropika tanpa izin.