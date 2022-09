Tolak Tawaran Tur Bareng Ed Sheeran, Matty Healy Ungkap Alasan Sebenarnya: Aku Tak Butuh Uang

ERA.id -

Gitaris The 1975, Matty Healy mengungkap, dirinya pernah menolak tur bersama musisi terkenal selama empat bulan. Awalnya ia merahasiakan identitas musisi tersebut.

Namun, ketika diwawancara oleh NME, Kamis (15/9/2022) sang pewawancara menembak dengan pertanyaan lebih rinci, "Apakah Ed Sheeran?", Lalu Matty mengiyakan.

Lebih lanjut, Matty menyampaikan dirinya akan dibayar dengan uang yang besar dalam tur 4 bulan dan juga sebagai penyanyi pendukung untuk konser Ed Sheeran.

"Saya ditawarkan untuk tur empat bulan, tepatnya untuk tahun depan, dengan musisi kelas dunia, dan akan menghasilkan uang sangat banyak, yang saya tidak pernah lihat sebelumnya dalam hidupku," ucap Matty

"Saya akan menjadi penyanyi pendukung Ed Sheeran. Saya bebas mengekspresikan apa saja. Dia tak hanya menawarkan upah, tetapi keuntungan tambahan. Dia (Ed Sheeran) akan memberikan sebagian keuntungan hasil tur yang jumlahnya berkali-kali lipat. Itu gila," ujar Matty

Kemudian Matty menjelaskan alasannya menolak tawaran itu. Bahwa sesungguhnya ia tidak ada ambisi untuk mengejar uang.

"Sulit untuk mengatakannya, tapi saya tidak punya ambisi komersial" ucap Matty

Selasa (13/9), Matty menulis dalam akun Twitter pribadinya tentang hal ini.

"Untuk memperjelas bahwa aku sangat menghormati Ed Sheeran dan aku tidak menolak berbagi panggung dengannya, aku cuma ingin melakukan pertunjukan kami sendiri, dan dia (Ed Sheeran) selalu sangat baik kepadaku secara pribadi dan publik. Jadi jangan mulai mengtwit bercandaan tentang hal ini." tulis Matty dalam akun @MatthewTHealy

Juga band The 1975, bulan Oktober nanti akan merilis album baru, berjudul Being Funny In A Foreign Language.