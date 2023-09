The 1975 Umumkan Hiatus Panjang Pasca Kontroversi Ciuman di Panggung, Matty Healy Jadi Biang Kerok?

ERA.id - Grup band rock alternatif, The 1975, mengumumkan rencana hiatus panjang dari panggung hiburan. Masa hiatus ini akan dimulai setelah The 1975 menyelesaikan rangkaian tur konser mereka.

Pengumuman hiatus panjang ini disampaikan oleh Matty Healy saat tampil di Golden 1 Center yang diadakan di Sacramento, California pada hari Selasa. Dalam video yang beredar, Matty mengungkap grupnya akan istirahat panjang tanpa batas waktu yang ditetapkan.

“Terima kasih banyak telah datang, tur ini akan memakan waktu sekitar enam bulan. Sungguh gila untuk memikirkannya. Kami selalu senang bermain untuk kalian kapan pun kami punya kesempatan. Sungguh luar biasa Anda semua ada di sini,” ucap Matty, dilansir People.

Sebelum The 1975 membawakan lagu hit mereka, “Sex”, Matty secara terang-terangan mengatakan hiatus itu akan dimulai setelah tur selesai dilaksanakan. Dia pun mengaku senang bisa bertemu penggemar sebelum menjalankan hiatus panjang.

“Setelah tur ini, kami akan menjalani jeda pertunjukan tanpa batas waktu, jadi senang sekali kalian bisa bersama kami malam ini. Terima kasih banyak,” katanya.

Rencana hiatus ini sebelumnya sempat disinggung oleh manajer The 1975 Jamie Oborne. Jamie memperingatkan para penggemar sebelum penjualan tiket bahwa konser tersebut akan menjadi "tanggal terakhir dari era ini dan untuk waktu yang cukup lama" dan bahwa "itu akan menjadi sesuatu yang perlu diingat!"

Grup yang beranggotakan Matty Healy, George Daniel, Adam Hann, Ross MacDonald baru saja memulai tur "Still ... At Their Very Best" di Amerika Utara. Tur ini juga menjadi rangkaian untuk mendukung album terbaru mereka, Being Funny in a Foreign Language.

Mereka akan tampil di San Jose dan San Diego minggu ini sebelum serangkaian tanggal yang membawa The 1975 ke seluruh negeri hingga bulan Desember. Tur ini kemudian menuju ke negara asal band tersebut, Inggris dan Eropa pada bulan Februari sebelum berakhir pada bulan Maret 2024.

Pengumuman hiatus ini terjadi tak lama dari kontroversi yang dilakukan Matty Healy awal musim panas ini. Matty mengkritik undang-undang anti-LGBTQ+ di Malaysia saat tampil bersama band tersebut di Kuala Lumpur.

Selama pertunjukan mereka di Good Vibes Festival di ibu kota Malaysia, Matty mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pembatasan LGBTQ+ di negara tersebut dan dengan sengaja mengundang band tersebut untuk tampil di sana.

"Saya membuat kesalahan saat kami memesan pertunjukan, saya tidak menyelidikinya. Saya tidak mengerti maksudnya, kan? Saya tidak melihat gunanya mengundang The 1975 ke suatu negara dan memberi tahu kami dengan siapa kita bisa berhubungan seks,” kata Matty kepada penonton.

"Dan saya minta maaf jika hal itu menyinggung Anda dan Anda beragama, namun pemerintah Anda. Saya tidak peduli lagi. Jika Anda mendorong, saya akan menolaknya. Saya tidak ikut campur. Aku sedang tidak mood lagi,” sambungnya.

Dia kemudian mengumumkan bahwa band tersebut "menarik" slot festival utama mereka sehari sebelumnya sebelum memutuskan untuk melanjutkan.

Saat lagu mereka tahun 2018 "I Like America & America Likes Me" diputar, MacDonald menghampiri Matty dan memberinya ciuman panjang. Setelah menyelesaikan lagu tersebut dan memainkan lagu lainnya, mantan kekasih Taylor Swift itu mengungkapkan bahwa band tersebut harus keluar karena mereka "baru saja dilarang dari Kuala Lumpur."

Meskipun Good Vibes Festival tidak mengonfirmasi bahwa The 1975 dilarang, mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "menyesalkan The 1975 harus dipersingkat karena ketidakpatuhan terhadap pedoman pertunjukan lokal," dan pada hari berikutnya, sisanya festival tersebut dibatalkan akibat kontroversi Matty Healy diatas panggung.