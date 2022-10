Gantikan Posisi Ayu Ting Ting, Sandrina Tak Menyangka Menang AMI Awards Kategori Penyanyi Dangdut: Biasanya Dapat Awards Menari

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti penyanyi sekaligus penari, Sandrina. Sebab, penyanyi pendatang baru berusia 21 tahun ini baru saja meraih salah satu penghargaan di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-25 digelar pada Kamis (13/10/2022).

Sandrina berhasil menyabet trofi dengan kategori Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik di AMI Awards 2022.

Sandrina meraih penghargaan berkat mempopulerkan lagu "Pacar Selingan". Dalam kategori ini, Sandrina berhasil mengalahkan 4 pedangdut lainnya.

Diantaranya adalah Angela T&Selvi Kitty, Ghea Youbi, Gita Youbi dan JD Eleven.

Sebelumnya, pada tahun 2021 trofi ini dimenangkan oleh pedangdut Ayu Ting Ting. Ia memenangkan kategori Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik pada 2021.

Sandrina (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Aku sangat bersyukur Allah SWT atas pemberian ini. Saat dapat nominasi alhamdulilah, karena ada nominasi berat. Ketika datang AMI, aku nggak nyangka dapat ini," kata Sandrina saat ditemui di Lumpang Emas Resto, Jl. Wijaya II No 28, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Oktober 2022.

"Sebelumnya, yang menang ka Ayu Ting Ting dengan jam terbang tinggi. Stylish ka Ayu, ka Wisnu bilang aku yang menang 'kamu menang yang off air'. Ternyata aku menang," lanjutnya.

Sandrina (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Sebagai penyanyi dangdut pendatang baru, Sandrina langsung shock karena bisa menyabet penghargaan yang menggantikan posisi Ayu Ting Ting.

"Aku gak nyangka bisa dapat ini dan emang aku benar-benar gak nyangka dan bersyukur banget. Aku bersyukur Nagaswara yang support aku sampai sekarang ini," paparnya.

Dalam kategori ini, Sandrina mengira Ghea Youbi yang menang. Namun, ia justru tak menyangka bisa memenangkan kategori tersebut.

"Aku menjagokan Ghea Youbi, karena aku nggak nyangka aku yang menang," ucapnya.

Sandrina merasa senang karena masih terbilang sebagai penyanyi dangdut baru. Apalagi, ia lebih sering mendapatkan penghargaan sebagai penari.

"Aku belum lama industri musik, biasanya dapet award di nari, sekarang nyanyi. Arti kemenangan ini adalah langkah yang harus fokus banget, semangat berkarya untuk menciptakan dan menghasilkan karya bagus lagi. Ini pencapaian yang bisa aku dapatkan," tuturnya.

Sandrina kini makin fokus sebagai pedangdut dan ingin punya album.

"Yang pastinya aku selalu berdoa dan selalu tampil terbaik ketika bernyanyi. Pengen punya album sih, itu salah satu wish list aku. Kalau aku punya wish aku catet. Ini salah wish aku di note," imbuhnya.