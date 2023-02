Taylor Swift Jadi Penyanyi Wanita dengan Bayaran Tertinggi di Dunia, Raup Penghasilan Rp1,3 Triliun di Tahun 2022

ERA.id - Taylor Swift tercatat sebagai penghibur wanita dengan bayaran tertinggi di dunia. Swift tercatat memiliki penghasilan mencapai 92 juta dolar AS atau Rp1,3 triliun di tahun 2022.

Pelantun "The Midnights" menduduki peringkat sembilan dalam daftar tahunan Forbes dari penghibur dengan bayaran tertinggi di dunia. Ia menjadi satu-satunya penyanyi wanita yang muncul di 10 besar.

Pendapatan Swifr yang dilaporkan berasal dari penjualan album, streaming, lisensi, dan kesepakatan sinkronisasi. Tahun lalu, ia merilis album studio aslinya yang ke-10 bertajuk Midnights, yang memecahkan rekor Spotify untuk streaming satu hari terbanyak, menjual rekaman vinil terbanyak dalam satu minggu di abad ke-21 dan menjadi album terlaris tahun ini.

Sementara itu, penghasilan penyanyi 33 tahun dari Eras Tour mendatang tidak akan dilaporkan sampai konser berlangsung akhir tahun ini. Mengingat bahwa itu memecahkan rekor sepanjang masa untuk sebagian besar tiket yang terjual dalam satu hari, mungkin dia akan muncul dalam daftar lebih tinggi, yang sebelumnya pernah ia tempati.

Genesis muncul di puncak daftar Forbes, dengan band rock menghasilkan 230 juta dolar AS (Rp3,4 triliun) pada tahun 2022. Sepanjang tahun, grup tersebut melakukan tur, mengumpulkan royalti musik, dan mengatur penjualan hak penerbitan mereka senilai 300 juta dolar AS dan sebagian dari aliran pendapatan musik rekaman mereka.

Menempati posisi kedua adalah Sting, yang dilaporkan memperoleh 210 juta dolar AS setelah menjual seluruh katalognya seharga 300 juta dolar AS tahun lalu ke Universal Music Group.

Tyler Perry muncul di posisi ketiga dalam daftar Forbes dengan penghasilan 175 juta dolar AS dari banyak acara TV dan filmnya sepanjang 2022. Selanjutnya ada Trey Parker, Matt Stone, James L. Brooks dan Matt Groening yang menciptakan The Simpsons.

Sedangkan Brad Pitt berada di posisi keempat dengan pendapatan 100 juta dolar AS tahun lalu. Pendapatan ini didapat Brad Pitt setelah ia menjual sebagian besar perusahaan produksi Plan B miliknya.

Selanjutnya di posisi ketujuh ada Rolling Stones, yang dilaporkan memperoleh 98 juta dolar AS dari tur serta royalti musik. Sutradara James Cameron menempati posisi delapan berkat Avatar: The Way of Water.

Lebih lanjut, di posisi kesepuluh atau tepat di belakang Taylor Swift ialah Bad Bunny. Bad Bunny dilaporkan menghasilkan 88 juta dolar AS dari penjualan album, streaming, penjualan tiket, endorsement, serta peran dalam Bullet Train.