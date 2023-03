Hadirkan Sentuhan R&B dan Electro Biagi Ajak Menggalau Lewat Never Be Fine

ERA.id - Biagi, soloist pria asal Jakarta merilis lagu terbarunya berjudul "Never Be Fine". Lagu ini merupakan single perdananya bersama dengan Warner Music Indonesia.

“Lagu ini bisa dibilang adalah kumpulan kata-kata yang dulu engga pernah bisa gue sampaikan langsung ke orangnya, jadi gue tuangkan dalam lagu ini,” katanya dalam siaran pers yang diterima Era.id.

"Never Be Fine" merupakan lagu galau yang diciptakan oleh Biagi bersama Ankadiov Subran dan Budie Tanzania. Lagu ini juga diproduseri oleh Ankadiov dan Budie. Sementara mixing dan mastering melibatkan Ivan Gojaya dan Dimas Pradipta.

Lagu berdurasi 03:45 menit ini memiliki genre pop yang kental namun juga ada sentuhan R&B dan electro di dalamnya. Biagi berharap single perdananya ini bisa diterima dengan baik oleh pendengar musik di Indonesia. Selain itu semoga pendengar musik bisa relate dengan lagunya.

“Gue harap dengan adanya lagu ini banyak orang di luar sana yang terwakili perasaannya dan menjadikan lagu ini sebagai alat untuk mengekspresikan perasaannya yang selama ini terpendam," katanya.

"Never Be Fine" sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platforms di Indonesia. Official visualizer dirilis bersamaan dengan rilisnya lagu dan dapat ditonton di kanal youtube Biagi.