Stephanie Poetri Hadirkan Sisi Feminim di Lagu Invited

ERA.id - Penyanyi-penulis lagu asal Indonesia, Stephanie Poetri, melanjutkan evolusi musiknya dengan merilis single terbarunya, "Invited", yang dirilis hari ini melalui Infinite Thrills/88Rising.

Single "Invited" menyusul lagu terbaru Stephanie "Astrologically Illogical," serta tur A.S. sebagai penampil pendukung Lyn Lapid, yang membuat Poetri berhasil memukau para penonton di seluruh penjuru negeri.

Meskipun musiknya dikenal dengan kualitasnya yang lembut dan halus, lagu-lagu barunya ini menunjukkan pertumbuhannya yang berkelanjutan sebagai penulis lagu dan memperlihatkan Stephanie yang merangkul kekuatan suaranya dengan lebih berani dan edgy, terinspirasi oleh musik indie rock yang membesarkannya.

"Tidak banyak artis perempuan di dunia saat itu, jadi saya ingin mengisi posisi tersebut, dan membuat lagu-lagu yang memiliki sedikit sisi lain. Saya ingin memasukkan lebih banyak femininitas ke dalam musik rock indie," kata Stephanie Poetri dalam siaran pers yang diterima Era, Jumat (21/7/2023).

Tumbuh besar di Indonesia dengan ayah yang mantan pemain trombon dan instruktur marching band, serta ibu yang merupakan seorang bintang pop, musik tropical house dari Kygo dan melodi K-pop-lah yang menguatkan ketertarikan Stephanie pada musik.

Niat awalnya adalah menjadi produser musik tropical house, namun setelah menemukan dan terinspirasi oleh K-Pop, Stephanie mulai menulis lagu. Di tengah-tengah kelas produksi pertamanya, Stephanie mulai merilis lagu hanya untuk bersenang-senang, rilisan kedua adalah lagu viral tahun 2019, "I Love You 3000," yang mencapai lebih dari 365 juta streams hingga saat ini, termasuk 156 juta views untuk video DIY yang ia dan saudara perempuannya buat untuk mengiringi lagu tersebut, dan versi remix, "I Love You 3000 II" yang menampilkan Jackson Wang.

Stephanie tidak menyelesaikan kelas produksi musik tersebut dan terus menulis serta merilis musik sejak saat itu.

Meskipun musiknya terus berevolusi, kualitas yang terus ada dalam tulisan Stephanie adalah keaslian dan kepekaannya untuk berbagi pengalaman yang dekat para penggemarnya.

Lagu "Invited" adalah sebuah introspeksi yang jujur terhadap ego dan kebutuhan untuk inklusi, terinspirasi dari keinginan untuk diundang ke sebuah pesta, namun tidak ingin menghadirinya.

"Invited" dan "Astrologically Illogical" menyusul rilisnya lagu kolaborasi Poetri, ”No Explanations'' (dengan Elephante dan ZHANG YANQI) dan "Breakfast in Bed” (with gnash). Selanjutnya, Poetri akan tampil di Head in the Clouds Festival di Los Angeles, CA pada tanggal 5 dan 6 Agustus.