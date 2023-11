Drummer Jay Weinberg Hengkang dari Slipknot, Ada Apa?

ERA.id - Jay Weinberg resmi keluar dari band cadas Slipknot pada Minggu (5/11/2023). Pengumuman keluarnya sang drummer tersebut disampaikan Slipknot dalam situs resminya.

Slipknot mengatakan keputusan mengeluarkan Jay merupakan keputusan kreatif dari band asal Iowa, Amerika Serikat tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Jay Weinberg untuk dedikasi dan semangatnya dalam 10 tahun bersama Slipknot," ujar band yang pernah tampil di Indonesia itu.

Slipknot juga memastikan akan terus berkembang seiring keluarnya Jay. Band bertopeng itu juga mengatakan permainan Jay dianggap bisa beradaptasi dengan gaya dan energi drummer sebelumnya yakni Joey Jordison.

"Kami dan penggemar sangat menghargai kontribusi Jay dalam tiga album terakhir," tambah Slipknot.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk Jay," jelas Slipknot.

Dikutip dari Loudwire, Weinberg merupakan putra dari Max Weinberg yang merupakan drummer dari E Street Band milik penyanyi legendaris Bruce Springsteen.

Jay bergabung dengan Slipknot pada 2014 lalu menggantikan Joey Jordison yang keluar pada 2013.

Bersama dengan Slipknot, Jay ikut berkontribusi dalam sejumlah album di antaranya 5: The Gray Chapter (2014), We Are Not Your Kind (2019), dan The End, So Far (2022).