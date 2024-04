Tidak Ada Single di Album Baru Billie Eilish

ERA.id - Penyanyi asal Amerika Serikat, Billie Eilish memberi gebrakan pada album terbarunya yang rilis di bulan Mei 2024.

Untuk LP album mendatangnya bertajuk "Hit Me Hard and Soft", Eilish mengambil pendekatan yang berbeda dari rekaman sebelumnya.

Album ini dikabarkan tidak akan ada ‘single’, tetapi penyanyi pemenang Grammy itu ingin memberikan semuanya kepada penggemarnya sekaligus.

"Finneas dan saya benar-benar sangat bangga dengan album ini, dan kami tidak sabar menunggu Anda mendengarnya,” katanya di media sosial.

Setelah menyebut para artis karena varian vinil mereka yang laris, Eilish berkomitmen untuk kembali menghadirkan vinil ramah lingkungan untuk rekaman albumnya.

Ia merilis salinan fisik terbatas pada hari yang sama, masing-masing menampilkan daftar lagu yang sama.

Seperti halnya album sebelumnya Happier Than Ever, vinil dari "Hit Me Hard dan Soft" akan dibuat dari 100 persen bahan yang dapat didaur ulang.

Berita tersebut muncul setelah Eilish memberikan bocoran tentang kedatangan album barunya di Instagram minggu lalu, menambahkan penggemar ke daftar teman dekatnya, di mana dia melihat pratinjau judul dan karya seni LP.

Penyanyi berusia 22 tahun itu juga membahas bahwa dia sedang mengerjakan LP saat tampil di The Cookout pada September 2023.

"Ada seluruh album musik yang akan datang. Kami sedang dalam tahap akhir pembuatannya, jadi bukan berarti ini akan segera dirilis, tapi ini sudah sampai di sana dan ini sangat menarik,” katanya saat itu.

Pengumuman Eilish datang setelah dia menjadi pemenang Oscar dua kali termuda bersama kakaknya Finneas, setelah memenangkan lagu orisinal terbaik untuk kontribusi film “Barbie”, yaitu lagu “What Was I Made For?”.