Cara Refund Tiket Konser Nick Carter Full Uang Kembali Penuh

ERA.id - Kabar mengecewakan bagi para penggemar Nick Carter di seluruh Indonesia! Konser yang dijadwalkan pada 26 Mei 2024 di Jakarta resmi dibatalkan, lantas bagaimana cara refund tiket konser Nick Carter?

Namun, bagi Anda yang sudah membeli tiket konser tidak perlu khawatir karena pihak promotor telah mengumumkan bahwa pengembalian dana penuh akan diberikan kepada seluruh pembeli tiket.

Promotor Umumkan Pembatalan Konser

Pengumuman pembatalan konser Nick Carter disampaikan secara resmi oleh Color Live Asia. Dalam keterangannya, Color Live Asia menyatakan bahwa pembatalan konser ini dikarenakan beberapa hal tak terduga dalam jadwal Nick Carter.

Color Live Asia menjelaskan jika Nick berharap bisa kembali ke Jakarta dan mengadakan konser lagi dalam waktu dekat. Pembatalan konser ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di Asia, seperti India, Filipina, Singapura, dan Taiwan.

Bagi para penggemar yang telah membeli tiket konser, Color Live Asia menginformasikan bahwa proses pengembalian dana penuh akan dilakukan. Berikut adalah informasi mengenai proses pengembalian dana:

Bagaimana Cara Refund Tiket Konser Nick Carter?

Bagi Anda yang melakukan pembelian tiket melalui Blibli, Tiket.com, atau Loket hal yang pertama perlu dilakukan adalah memeriksa email Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian promotor menjelaskan jika pengembalian dana penuh akan dilakukan secara otomatis.

Namun bagi Anda yang melakukan pembelian tiket melalui Tix.Id, pertama isi formulir pengembalian dana yang disediakan di website Tix.Id. Namun perlu diingat jika jumlah dana yang dikembalikan tidak termasuk biaya pemrosesan bank.

Selain itu promotor menjelaskan jika periode Pengembalian Dana adalah selama 22 April 2024 - 22 Mei 2024. Kemudian estimasi waktu proses refund adalah 14 hari setelah formulir pengembalian dana diajukan.

Color Live Asia juga menghimbau para penggemar untuk terus mengikuti informasi terbaru mengenai proses pengembalian dana melalui website resmi mereka dan media sosial.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memantau laman resmi Color Live Asia atau akun Instagram Color Live Asia.

Namun meskipun konser Nick Carter di Asia 2024 dibatalkan, para penggemar masih dapat berharap untuk melihat Nick Carter kembali tampil di Indonesia dalam waktu dekat.

Sebelumnya, penyanyi dan penulis lagu, Nick Carter, akan menggelar konser solonya di Jakarta sebagai bagian dari tur dunianya bertajuk "Who I Am". Konser ini seharusnya diadakan di Grand Ballroom Pullman Jakarta Central Park pada tanggal 26 Mei 2024.

Adapun lagu-lagu Nick Carter yang menjadi lagu-lagu hits dari karir solonya, termasuk single terbaru "Never Break My Heart (Not Again)", "Made For Us", dan "Superman". Penggemar juga akan dimanjakan dengan lagu-lagu favorit dari Backstreet Boys dan hits lain yang memiliki makna spesial bagi Nick Carter.

Backstreet Boys sendiri adalah salah satu boyband paling digemari di dunia, termasuk di Indonesia, dan kehadirannya Nick Carter di Jakarta akan menjadi obat rindu bagi para penggemar Backstreet Boys yang telah lama menantikan kehadirannya.

Nick Carter dikenal sebagai salah satu anggota Backstreet Boys, boyband yang memegang rekor sebagai boyband dengan penjualan terlaris dalam sejarah dan termasuk dalam jajaran artis musik terlaris di dunia sepanjang masa.

Selain cara refund tiket konser nick carter, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya.