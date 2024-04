Video Klip dengan Budget Produksi Termahal yang Melibatkan Setting Rumit dan Memukau

ERA.id - Video klip telah menjadi medium bagi para musisi untuk menghadirkan cerita dan makna lagu mereka dengan dengan lebih menarik. Namun tahukah Anda jika terdapat beberapa video klip dengan budget produksi termahal yang pernah dibuat?

Produksi video klip dengan nilai fantastis sendiri membuktikan jika para musisi tak segan menggelontorkan dana besar untuk menciptakan karya visual yang spektakuler dan melampaui batas-batas kreativitas.

Video Klip dengan Budget Produksi Termahal

"Scream" - Michael dan Janet Jackson - $7 juta

Dilansir dari laman Sheffield Institute, video musik termahal sepanjang masa adalah "Scream", yang menampilkan Michael dan Janet Jackson. Video ini dibuat dan dirilis pada tahun 1995, dengan anggaran awal sebesar $7 juta.

Anggaran $7 juta memang begitu mahal, tapi itu terjadi lebih dari dua puluh tahun yang lalu, dan dengan nilai uang sekarang biaya produksi video tersebut diperkirakan mencapai $10.7 juta. Bahkan ada film layar lebar yang diproduksi dengan biaya lebih rendah.

Estranged oleh Guns N’ Roses – $9.4 juta

Estranged oleh Guns N’ Roses adalah video musik yang memukau secara visual, dengan set yang rumit, efek khusus, dan koreografi yang rumit. Video yang disutradarai oleh Andy Morahan ini diperkirakan menghabiskan biaya $5 juta pada saat itu.

Die Another Day oleh Madonna – $9.1 juta

Video Die Another Day Madonna memamerkan teknologi tinggi dengan produksi tinggi yang akan membuat James Bond cemburu. Disutradarai oleh Traktor, video tersebut menghabiskan biaya $6.1 juta yang mengejutkan pada saat itu dan menampilkan Madonna dalam setting futuristik.

Dalam video klipnya, Madonna dikelilingi oleh efek khusus dan teknologi mutakhir. Hal tersebut membuat Anda seperti menonton film sci-fi dengan Madonna sebagai pemeran utama.

Die Another Day Madonna (X)

Cartoon Heroes oleh Aqua – $5.5 juta

Cartoon Heroes oleh Aqua adalah video yang sangat berwarna, dengan budget $3.5 juta pada saat itu, video tersebut merupakan produksi mahal dengan tampilan animasi dan efek khusus.

Video clip ini membuat Anda seperti menonton kartun menjadi hidup, dengan band sebagai bintangnya.

2 Legit 2 Quit oleh MC Hammer – $4.9 juta

2 Legit 2 Quit adalah video yang berenergi tinggi yang bisa menampilkan daya pada kota kecil. Dengan budget $2.5 juta pada tahun 1991, MC Hammer menghidupkan gaya unik dan koreografinya yang impresif, dikelilingi oleh efek khusus.

Rollin’ (Air Raid Vehicle) oleh Limp Bizkit – $4.6 juta

Nomor 6 ini adalah salah satu video musik dengan budget tertinggi sepanjang masa yang akan dikenang di tahun 2000-an. Video musik untuk Rollin’ (Air Raid Vehicle) oleh Limp Bizkit menampilkan seluruh personil band ini dalam pertunjukan berenergi tinggi yang dikelilingi oleh efek khusus dan set yang rumit.

Make Me Like You oleh Gwen Stefani – $4.5 juta

Video musik untuk Make Me Like You by Gwen Stefani tahun 2016 adalah klip produksi yang sangat inventif yang disutradarai oleh Sophie Muller.

Video klip ini diperkirakan menghabiskan biaya $4 juta yang direkam secara real-time, dengan Stefani membawakan lagu dan berganti pakaian berkali-kali, hingga menciptakan iringan lagu yang memukau secara visual dan dinamis.

Selain video klip dengan budget produksi termahal, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…