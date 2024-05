Konser Gratis Madonna Berakhir di Brazil, Diramaikan 1,6 Juta Penonton

ERA.id - Rangkaian tur konser gratis bintang pop Madonna berakhir di Rio de Janeiro, Brazil. Konser bertajuk "The Celebration Tour" itu diramaikan jutaan penggemarnya.

Menurut laporan Billboard, Madonna menutup rangkaian konser globalnya dengan pertunjukan yang dihadiri lebih dari 1,6 juta penggemar di Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, pada Sabtu (4/5/2024).

Konser gratis Madonna ini mengalahkan rekor yang dicetak oleh Rolling Stones saat tampil di sana pada 2006 menurut siaran pers dari promotor Live Nation.

Pertunjukan penyanyi berusia 65 tahun itu di Rio itu juga melampaui rekor penonton pertunjukannya di Parc des Sceaux Paris pada 1987, yang dihadiri 130.000 penggemar menurut Associated Press.

Menjelang konser di Rio, situs web Madonna mengumumkan konser gratis tersebut sebagai pertunjukan terbesar pada penghujung "The Celebration Tour".

"Pertunjukan ini tidak dipungut biaya sebagai ucapan terima kasih kepada para penggemar yang telah merayakan lebih dari empat dekade musiknya selama tur global yang epik," demikian isi dari pengumuman tersebut.

Dalam konser Sabtu (4/5), yang disiarkan oleh televisi lokal Brazil, Madonna membawakan lagu-lagu hit seperti "Like a Virgin", "Like a Prayer", dan "Into the Groove".

Anitta dan Pabllo Vittar bergabung dengan Madonna di panggung sebagai tamu istimewa.

Pertunjukan di Rio disponsori oleh bank Itaú dan menandai pertunjukan pertama Madonna di Brazil sejak tahun 2012.

Tiket konser tersebut tersedia bagi para penggemar berdasarkan sistem siapa cepat dia dapat pada hari acara.

Rio de Janeiro menjadi perhentian akhir The Celebration Tour Madonna, yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 225 juta dolar AS atau sekitar Rp3,6 triliun.

The Celebration Tour dimulai dari London pada Oktober 2023, dan kemudian dilanjutkan ke Kanada, Amerika Serikat, dan Mexico City. (Ant)