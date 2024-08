5 Rekomendasi Lagu Galau Bahasa Inggris Beserta Maknanya

ERA.id - Siapa yang tak pernah merasakan sakit hati atau kehilangan? Salah satu genre musik yang paling sering mengeksplorasi emosi-emosi tersebut adalah lagu galau. Penasaran dengan lagu lagu lagu galau bahasa Inggris?

Artikel ini akan membahas beberapa lagu galau berbahasa Inggris dan mengapa lagu-lagu ini begitu mampu menyentuh kalbu.

Lagu Galau Bahasa Inggris

Love of My Life - Queen

Lagu yang ditulis, dinyanyikan, dan dimainkan oleh Freddie Mercury (dengan tambahan gitar oleh Brian May) ini menjadi lagu favorit penggemar dan dimainkan di hampir setiap konser Queen.

Dilansir dari Song Facts, lagu ini menceritakan tentang penderitaan seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia merasa bahwa cinta yang telah diambil darinya mempengaruhinya jauh lebih besar daripada kekasihnya, dan memohon, "Bawa kembali padaku karena kau tidak tahu apa artinya bagiku."

Always Be My Baby - David Cook

Dilansir dari Songtell, lagu "Always Be My Baby" oleh David Cook menggambarkan perjalanan cinta yang manis dan pahit serta ikatan yang abadi antara dua individu.

Lirik lagu ini menceritakan tentang hubungan masa lalu yang pernah kuat dan tampak abadi, tetapi kini telah mencapai titik di mana salah satu pihak menginginkan kebebasan dan ingin pergi.

Meskipun demikian, penyanyi mengakui bahwa cinta mereka tidak akan pernah mati dan bahwa orang tersebut akan selalu memiliki tempat istimewa di hatinya.

If I Ain’t Got You - Alicia Keys

Lagu "If I Ain’t Got You" oleh Alicia Keys adalah lagu cinta yang mengungkapkan kebenaran bahwa manusia tidak membutuhkan kekayaan materi atau ketenaran jika dia tidak memiliki cinta dari pasangannya.

Alicia Keys bernyanyi bahwa hal-hal tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa seseorang yang benar-benar bisa mencintai dan merawatnya. Meskipun ada godaan uang dan ketenaran, lagu ini menyatakan bahwa tanpa cinta sejati dan tanpa syarat, hal-hal tersebut tidak relevan.

All I Ask - Adele

Lagu "All I Ask" oleh Adele berisi sebuah permohonan untuk menghabiskan waktu dengan orang yang dia cintai sebelum mereka berpisah. Dia tidak meminta apa-apa selain untuk dipeluk dan berbagi momen berharga bersama yang bisa dia bawa selamanya.

Lagu ini menyadarkan bahwa tidak ada jaminan untuk hari esok, jadi dia ingin menikmati momen ini selagi bisa. Refrainnya mengungkapkan kesedihannya pada kemungkinan tidak pernah menemukan cinta lagi dan keinginannya untuk membuat momen-momen ini menjadi istimewa.

Shallow - Lady Gaga dan Bradley Coope

"Shallow" yang dinyanyikan oleh Lady Gaga dan Bradley Cooper adalah lagu yang menginspirasi. Lagu ini adalah cerminan seseorang yang berani meninggalkan harta benda materi dan hal-hal sepele untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dalam diri sendiri.

Lagu ini memiliki pesan refleksi diri dengan melihat untuk melampaui keinginan dan harapan permukaan guna menemukan keberadaan yang lebih dalam dan bermakna.

Dalam refrain, Gaga menyanyikan lirik dengan melepaskan diri dari bagian kehidupan yang dangkal atau superfisial dan berada "di ujung yang dalam" saat dia "menyelam" ke sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna.

Lagu ini mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi dan mencari jawaban dalam diri kita sendiri.

