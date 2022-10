NasDem Resmi Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024

ERA.id - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem, memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).



Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilprss 2024



"Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.



Untuk diketahui, pada Juni 2022 lalu Partai NasDem telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan merekomendasikan tiga nama bakal capres hasil usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Anies Baswedan saat datang ke NasDem Tower (Gabriella Thesa/ERA.idI



Ketiga nama bakal capres 2024 itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.



Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengtakan, akan mengumunkan calon presiden yang akan diusung partainya dalam waktu dekat. Dia berjanji pengumuman akan disampaikan kepada publik sebelum akhir tahun 2022.



Hal itu disampaikan saat Surya meresmikan gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Provinsi Maluku Utara di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, Kamis (22/9) silam.



"Insyaallah capres Partai NasDem ini akan kita umumkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin sebelum akhir tahun NasDem akan menjelaskan dan memberitahukan kepada masyarakat ini calon presiden NasDem," kata Surya.