Jika Jadi Presiden, Anies Siap Lanjutkan Pembangunan Pemerintahan Sebelumnya: Insya Allah Kita Jalani

ERA.id - Calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengaku akan melanjutkan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, jika nanti terpilih sebagai presiden pada 2024 mendatang.



Namun, tidak seluruh pembangunan akan dilanjutkan. Anies bilang, tentunya ada beberapa program juga yang diubah.



"Pembangunan di Indonesia berjalan sudah amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan kepemimpinan berikutnya," kata Anies dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).



"Ada kontinyuiti dan ada changes dan itu adalah naturenya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia," imbuhnya.



Anies mengatakan, pesan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.



Kedepannya, jika diberi kepercayaan memimpin bangsa Indonesia, tentu pembangunan akan dilanjutkan tapi tidak menutup kemungkinan akan berubah.



"Dimana ada perubahan dan ada keberlanjutan dan itulah yang akan terus-menerus di bangsa ini untuk mungkin hanya changes, sedangkan tidak mungkin hanya continuity selalu akan terjadi continuity and changes dan itu juga yang tadi dipesankan oleh ketum, ketika membicarakan tentang ke depan dan insya Allah itu yang akan kita jalani," papar Anies.



Adapun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidatonya mengatakan, pemimpin bangsa Indonesia tidak hanya sebatas pembangunan secara fisik. Tapi juga membangun karakter bangsa.



Pembangunan fisik dan karakter bangsa, kata Surya, harus berjalan beriringan.



"Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat pembangunan aspek fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan, tapi yang tak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building membangun karakter anak-anak bangsa ini, kedua-duanya ini yang kita perlukan," kata Surya.



Karena itu, Partai NasDem menberi tugas kepada Anies yang telah terpilih sebagai capres 2024, yaitu terus memperbaiki nilai-nilai harkat dan martabat bangsa.



"Maka tugas utama Bung Anies nantinya, melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat nilai kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki, pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh NasDem," ucapnya.