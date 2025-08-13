Nahas, Seorang Wanita di Purwakarta Ditemukan Tewas di Rumahnya Seusai Dapat Teror

ERA.id - Seorang wanita berinisial DP (27) ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berlokasi di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025) siang.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan menuturkan, berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, jasad DP pertama kali ditemukan oleh suaminya yang berinisial FR.

FR menemukan istrinya yang sudah tidak bernyawa ini di dapur. Kemudian, FR meminta bantuan kepada warga dan melapor ke polisi, karena DP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan bersimbah darah.

"Jasad ditemukan oleh suaminya sekira pukul 14.00 wib di TKP. Kondisinya sudah bersimbah darah dengan keadaan terlentang di dapur rumah," kata Hendra melalui keterangan resminya, Rabu (13/8/2025).

Hendra berujar, Polres Purwakarta saat masih melakukan penyelidikan atas meninggalnya DP. Sebab, ada dugaan DP merupakan korban pembunuhan.

"Diduga wanita ini korban pembunuhan, tapi ini masih diselidiki. Jasad sudah dibawa ke RS Bhayangkara Sartika Asih untuk diautopsi.

Terpisah, Kapolres Purwakarta, AKBP I Putu Dewa Gede Anom Jaya berujar, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap insiden itu. Proses autopsi masih berjalan guna memastikan penyebab kematian.

‎"Jenazah korban akan diautopsi guna memastikan sebab-sebab kematiannya," kata Anom.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum ditemukan meninggal dunia, DP sempat mendapat teror selama berbulan-bulan.