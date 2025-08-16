Dahsyatnya Pidato Prabowo, Bikin Mulan yang Biasanya Mengantuk Jadi Bersemangat, Mantap!

ERA.id - Anggota DPR RI Mulan Jameela menjadi bersemangat menyimak pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 sangat komprehensif dan detil. Dia mengaku, biasanya kalau mendengar pidato, dia suka lelah dan mengantuk.

“Luar biasa. Biasanya kalau pidato itu kita suka tersayup-sayup ya, lelah, ngantuk atau segala macam. Tapi ini, semangat dari awal sampai akhir. Sangat komprehensif, detail banget, rinci," ujar Mulan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

"Kami jadi tahu banget perkembangan dari laporan Presiden selama masa kerja, yakni setelah terpilih sampai hari ini dan rencana-rencana kerja Presiden sampai setahun, dua tahun hingga sampai akhir periode.”

Lebih lanjut, dia mengatakan semua poin dalam pidato Presiden merupakan hal penting, seperti program ketahanan pangan. Makanya dia mengharapkan ke depannya baik pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat bersinergi dengan baik.

“Semoga Presiden juga selalu sehat, dan tentunya program Presiden bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".