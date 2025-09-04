Dudung Sebut Demo Ricuh di Berbagai Daerah Ada yang Menunggangi, Siapa?

ERA.id - Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh pada dasarnya murni untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ke-33 itu mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi hingga menimbulkan kericuhan.

“Saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi,” ujar Dudung saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, untuk memenuhi undangan rapat bersama Presiden Prabowo.

Dudung mengatakan bahwa identifikasi soal siapa dalang kericuhan bukan kewenangannya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

“Kalau saya hanya dengar-dengar, tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Yang lebih tahu adalah kepolisian,” katanya.

Saat ditanya apakah pihak yang dimaksud berasal dari dalam negeri atau luar negeri, Dudung tidak menutup kemungkinan kedua-duanya.

“Bisa jadi dari dalam, maupun dari luar,” katanya.