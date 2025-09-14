Heboh Video Prabowo Diputar di Bioskop, Istana: Wajar Selama Tak Ganggu Kenyamanan

ERA.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi munculnya video Presiden RI Prabowo Subianto di bioskop. Prasetyo menyebut hal itu wajar dengan catatan patuh ketentuan.

Pernyataan itu disampaikan pihak Istana guna menanggapi perdebatan publik di media sosial tentang video pendek berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop baru-baru ini.

"Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," katanya, dikutip Antara, Minggu (14/9/2025).

Video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Dalam video itu juga disebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Selain itu, dalam video yang diputar sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. Setelah video berakhir, barulah film dimulai seperti biasa.