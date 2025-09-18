Tegur Doli cs yang Ambil Alih RUU Pemilu di DPR, Aria Bima: Memangnya Baleg Lebih Kompeten?

ERA.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mempertanyakan kompetensi Baleg DPR RI yang mengambilalih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Tolong jelaskan kenapa tidak di Komisi II, penting. Kami harus jawab apa tidak mampu Komisi II? Ini kompetensi Komisi II. Memangnya Baleg lebih kompeten untuk bicara Pemilu?" kata Aria Bima saat rapat koordinasi evaluasi Prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

Dia menyampaikan hal itu ketika menambahkan pembicaraan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menjelaskan mengapa awalnya RUU Pemilu terdaftar sebagai RUU yang akan dibahas Baleg.

Menurut Aria, fungsi pengawasan dan penganggaran terkait lembaga pemilu adalah tugas dari komisi II. Selama ini, dia pun mengaku kesulitan dalam menjawab pertanyaan publik terkait RUU Pemilu.

"Mohon maaf nih, saya sudah kesulitan menjawab ke publik, setiap kita rapat dengan KPU dengan Bawaslu dengan Kemendagri," katanya.

Sementara itu, Ahmad Doli menjelaskan bahwa RUU Pemilu didaftarkan oleh Baleg DPR pada tahun 2025 karena saat itu Komisi II DPR RI justru mengusulkan pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai Anggota Komisi II DPR, Doli pun merasa bahwa RUU Pemilu merupakan hal yang penting sehingga dia berupaya memasukkan RUU itu ke Baleg DPR agar RUU itu tidak hilang.

"Jadi dengan segala hormat, bukan kami merasa kompeten, bukan merasa lebih ini, tapi sekadar menyelamatkan supaya undang-undang ini tidak hilang Pak," kata Doli kepada Aria.

Di sisi lain, dia pun mengaku senang bahwa kali ini Komisi II DPR RI kembali mengusulkan RUU Pemilu. Namun, dia menilai bahwa RUU Pemilu tidak pernah dibahas di Baleg DPR atau Komisi II DPR karena mekanismenya selalu menggunakan Panitia Khusus (Pansus).

"Tinggal pengusulnya saja siapa? Mau Komisi II monggo, saya sih nggak ada masalah, toh saya juga Komisi II. Mau diusulkan di Baleg boleh. Tolong jangan diperdebatkan siapa yang mengusulkan, bagi saya lebih cepat ini dibahas lebih bagus," katanya.