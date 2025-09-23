Tugaskan Pengacara, RK Tak Hadir Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim Hari Ini

ERA.id - Bareskrim Polri bakal menggelar agenda mediasi antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan eks model majalah dewasa, Lisa Mariana terkait kasus dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik, Selasa (23/9/2025) hari ini.

Mediasi dilakukan sebelum penyidik melaksanakan gelar perkara di kasus dugaan pencemaran nama baik itu. Dalam perkara ini, RK merupakan pelapor sementara Lisa menjadi terlapor.

"Mediasi jam 14.00 WIB," ujar Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

Pengacara RK, Muslim Jaya mengatakan kliennya tidak akan hadir dalam proses mediasi ini.

"Diwakilkan kepada kami tim kuasa hukum," ucap Muslim.

Muslim lalu menyampaikan Ridwan Kamil telah menutup pintu damai dengan Lisa. Alasan ogah damai dengan Lisa tak disampaikannya.

"Harus ada efek jera betapa dampak pencemaran nama baik yang dilakukan LM luar biasa," imbuhnya.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.