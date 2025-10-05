Prabowo Pimpin Peringatan HUT ke-80 TNI, Sapa Masyarakat dari Mobil Maung

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara dalam Peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Prabowo sempat menyapa masyarakat yang memadati sepanjang jalan Istana Merdeka sebelum akhirnya memasuki area Monumen Nasional dengan menaiki maung putih Garuda. ‎ Di belakang mobil Presiden Prabowo, tampak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamaoeddin didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menaiki kendaraan taktis Maung dengan kap terbuka.

‎

‎Kemudian di urutan terakhir rangkaian tersebut, terlihat pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. TPnny Harjono yang menggunakan kendaraan serupa.

‎

‎Rombongan Prabowo tiba di lapangan upacara Monumen Nasional pada pukul 08.00 WIB dan menuju mimbar kehormatan. Kepala Negara kemudian disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di mimbar kehormatan, yang dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

‎

‎Rangkaian acara pembukaan HUT TNI ke-80 ditandai dengan penampilan flypass yang menerbangkan bendera Indonesia Merah Putih, bendera Kementerian Pertahanan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

‎

‎Setelah itu, aksi akrobatik pesawat tempur yang mewarnai langit Jakarta dengan hembusan merah putih juga ditampilkan pada acara pembukaan.

‎

‎Jelang upacara, penampilan drumband dari peserta didik akademi militer mengiringi ribuan pasukan upacara memasuki lapangan acara

‎

‎Bertindak sebagai Komandan Upacara HUT TNI Ke-80 kali ini Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

‎

‎Berdasarkan keterangan dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah, sebanyak 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) ditampillkan dalam acara perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat.

‎

‎Ribuan alutsista itu terdiri dari kendaraan taktis, kendaraan artileri, helikopter, pesawat tempur hingga pesawat angkut.

‎

‎Selain itu, sebanyak 133.480 orang dikerahkan dalam upacara yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

‎

‎Mereka ditugaskan sebagai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.