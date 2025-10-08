Soal Isu Penambahan Wamenkes, Budi Gunadi: Belum Tahu

ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah mendengar isu penambahan wakil menteri kesehatan (wamenkes) baru yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ya saya kan rencananya ada Wamen, Wamenkes," kata Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Budi mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendengar mengenai penunjukan wamenkes baru tersebut. Namun ia belum mengetahui secara pasti siapa nama yang akan dilantik.

Saat ditanya mengenai kemungkinan sosok Benjamin Paulus Octavianus sebagai wamenkes yang baru, Budi menyatakan belum menerima informasi resmi terkait hal itu.

"Belum tahu, belum," kata Budi.

Nama Benjamin Paulus Octavianus santer dikabarkan akan menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Dia merupakan seorang doktor yang berkiprah di dunia medis dan birokrasi kesehatan.

Saat ini Menkes telah memiliki satu orang Wakil Menteri Kesehatan yaitu Dante Saksono Harbuwono.

Rencana pelantikan wakil menteri kesehatan tersebut dikabarkan akan menjadi bagian dari agenda pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) serta kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.

Upacara pelantikan itu akan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.