Habiburokhman Gerindra Anggap Wajar MBG Bermasalah, Samakan Seperti Acara Hajatan

ERA.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai wajar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah. Dia menganggap proyek itu seperti hajatan secara nasional yang digelar tiap hari.

Walau begitu, DPR terus mendukung, apalagi pemerintah pun terus memperbaiki sistem MBG dan masyarakat merasa program itu sangat bermanfaat.

"Nggak mungkin dong pemerintah tidak menginginkan perbaikan program-program, ini pasti semua program ada masalahnya, benar nggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya nggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari," kata Habiburokhman saat rapat audiensi dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

Habib juga mengaku tidak pernah menemukan pihak yang menolak program MBG. "Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh," katanya

Dia menilai bahwa negara-negara lain yang menjalankan program serupa pun telah membuktikan manfaat yang sangat luar biasa atas program itu.

Selain itu, pada masa reses ini dia mengunjungi masyarakat setiap hari dan kerap mendengar bahwa program MBG sangat membantu untuk pemenuhan gizi anak-anak.

"Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung ini namanya fair. Jadi kita jangan sampai diperalat dalam satu kondisi," kata dia.