LPSK Terima 19 Permohonan Perlindungan Terkait Demo Agustus dari Berbagai Wilayah

ERA.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan pihaknya menerima 19 pengajuan permohonan perlindungan terkait aksi demonstrasi berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu.

"Sampai hari ini sudah ada 19 permohonan sampai hari ini ya. Mungkin ada rasa trauma di situ," kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, Selasa kemarin.

Rinciannya, sebanyak enam permohonan perlindungan diajukan dari Jakarta; Sumatra Utara (1); Jawa Barat (1); Jawa Tengah (5); Sulawesi Selatan (1); Kota Kediri (4), dan Makassar (1).

LPSK masih menelaah seluruh permohonan itu. Jika nantinya ada permohonan yang dikabulkan, maka akan diberikan perlindungan ke pemohon hingga keluarganya.

"Bisa kita berikan rehabilitasi itu, psikologisnya bisa juga. Tergantung aja dari permohonan pelindungan," imbuhnya.

Wawan menyebut tindak lanjut ini merupakan komitmen dari LPSK yang telah tergabung dalam tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang dibentuk enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) pada 12 September 2025.

Selain LPSK, tim LNHAM tersebut meliputi Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komisi Nasional Disabilitas untuk nantinya saling bekerjasama guna perbaikan HAM.

“Karena ada hal-hal yang kemudian diluar karena kewenangan LPSK di dalamnya. Terkait dengan permohonan yang sudah masuk LPSK,” ujarnya.