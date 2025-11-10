Soeharto Resmi Jadi Pahlawan, Diangkat Mantan Menantunya Sendiri

ERA.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang juga mantan menantu Presiden kedua, Soeharto, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk mendiang mantan mertuanya itu.

Selain Harto, mantan suami Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soehart ini menganugerahkan gelar tersebut kepada sembilan tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11/2025), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:

1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.

2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.

3. Marsinah – Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.

5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.

10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta perwakilan keluarga Pahlawan Nasional yang namanya diumumkan hari ini.

Upacara diakhiri dengan penyerahan plakat dan dokumen gelar kepada keluarga ahli waris. Pemerintah berharap penganugerahan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi bagi bangsa.

Pengumuman ini merupakan yang terbaru setelah penetapan pahlawan nasional pada 8 November 2023 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.