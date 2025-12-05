Tegur Raja Juli soal Kerusakan Lingkungan, Titiek: Nggak Usah Takut Bintang Dua, Tiga, atau Berapa

ERA.id - Komisi IV DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan setelah rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang membahas seputar kerusakan lingkungan yang ikut memperparah banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengatakan panja itu akan bekerja untuk membahas lebih lanjut terkait ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pemanfaatan lahan hutan.

"Ini kan tidak terjadi serta-merta karena setahun terakhir ini saja. Ini terjadi sudah akumulasi dari segala kerusakan-kerusakan hutan kita yang terjadi selama ini," kata Titiek di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Untuk saat ini, dia pun meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan semua pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat.

Menurut dia, seluruh pihak bisa melihat bahwa banyak penebangan pohon-pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari penebangan itu, menurut dia, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan keuntungan, sedangkan rakyat tidak mendapat apapun.

Selain itu, dia meminta pemerintah untuk mencari tahu dan menghukum pihak-pihak yang menebang pohon, hingga sangat banyak gelondongan kayu yang terbawa banjir. Dia mendukung pemerintah untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini.

"Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," kata dia.

Di sisi lain, penindakan bukan hanya sebatas moratorium yang hanya penghentian sementara saja, melainkan tidak boleh ada lagi penerbangan-penerbangan. Menurut dia, pengusaha-pengusaha pembalakan pohon harus beralih ke usaha lain.

"Sudahlah, itu pengusaha-pengusaha itu cari makan tempat lain. Tanam padi kek, tanam jagung, apa yang lain-lainnya bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita," kata dia.