Pernah Bilang Mau Jadi Rakyat Biasa, Pas Ketemu PSI Jokowi Mau Berpolitik Lagi

ERA.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengaku akan kembali ke kampung halamannya di Kota Solo, menjadi rakyat biasa, usai dirinya lengser menjadi presiden pada Oktober 2024.

Setahun lebih sejak omongannya itu terlontar, Jokowi ternyata tak tahan lama menjadi warga yang diimpikannya. Dia kini kembali berpolitik praktis, sebab anaknya, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama PSI depan ratusan kader yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kita membutuhkan mesin besar, karena PSI punya target besar. Jadi tidak bisa hanya di DPD saja. Jadi, struktur harus dari tingkat desa karena kekuatan politik itu terletak di struktur yang kuat, struktur hidup, benar-benar bekerja dari akar rumput," katanya pada Rakernas PSI di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu kemarin.

Pria akrab disapa Jokowi ini menegaskan dirinya siap turun gunung untuk membesarkan partai berlambang gajah itu.

"Kalau diperlukan, saya harus datang, saya masih sanggup, saya masih sanggup datang di provinsi-provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten dan kota, kalau perlu sampai ke kecamatan, saya sanggup" katanya menyemangati.

Jokowi juga menyebutkan Indonesia punya 38 provinsi, 500 lebih kabupaten, kota dan 7.000 lebih kecamatan tersebar di seluruh Indonesia sehingga diperlukan kerja keras.

"Saudara-saudara, kita butuh kader yang bekerja keras, saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara, bisa bekerja matian-matian untuk PSI? Inilah yang harus kita kerjakan, negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan," ucapnya.

Usai menyampaikan pidatonya, Jokowi sesaat meninggalkan arena Rakernas, selanjutnya dicegat wartawan untuk menjawab sejumlah pertanyaan terkait kapasitasnya.

"Saya datang ke Rakernas PSI untuk memberikan semangat. Karena ini adalah partai super terbuka yang perlu diberikan motivasi," tuturnya kepada awak media.

"Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya struktur partai itu sangat penting sekali. Saya sampaikan PSI harus menyelesaikan struktur partainya sampai ke tingkat desa, RT/RW akhir tahun ini," tuturnya.

Jokowi mengemukakan, setelah bertemu jajaran pimpinan DPP PSI, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Harian dan lainnya telah membicarakan arah strategi partai. Harapannya, PSI bisa tembus mendapatkan kursi DPR RI pada Pemilu 2029.

"Saya melihat PSI ini adalah masa depan partai politik Indonesia. Pesannya, seluruh jajaran pengurus harus bekerja keras, mati-matian, habis-habisan, dan nanti larinya untuk negara. Saya lihat, untuk masuk Senayan dengan struktur yang ada sekarang, Insyaallah nggak ada masalah," ucap Jokowi.