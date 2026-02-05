Juda Agung Gantikan Posisi Thomas Djiwandono di Kursi Wamenkeu

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore. Juda Agung resmi menggantikan Thomas Djiwandono.

Pelantikan Juda ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 5 Februari 2026.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Juda Agung dituntun oleh Presiden Prabowo.

Selepas itu, Juda, yang merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, lanjut menandatangani berita acara pelantikan. Usai meneken berita acara pelantikan, prosesi upacara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian, Prabowo pun mengucapkan selamat kepada Juda Agung beserta istrinya. Ucapan selamat yang sama juga diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Juda Agung.

Jajaran pejabat negara lainnya juga ikut memberikan selamat kepada Juda Agung, di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Upacara pelantikan Juda Agung sebagai wamenkeu digelar bersamaan dengan prosesi pembacaan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis sore.