Kemenpar Ngide Ingin Ajak Kolaborasi BTS Kenalkan Indonesia, Bakal Undang Promotor

ERA.id - Kementerian Pariwisata menyatakan ingin mengajak idol K-Pop BTS untuk berkolaborasi memperkenalkan keindahan Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan bisa terjadi saat BTS menggelar konser tur dunianya pada Desember mendatang.

"Bagaimana caranya kita bisa ikut, bukan dalam memanfaatkan, tapi berkolaborasi untuk mempromosikan Indonesia lewat konser BTS ini. Setidak-tidaknya potensi wisata yang kita miliki atau budaya yang kita miliki juga bisa dipromosikan bersama BTS," kata Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar Vinsensius Jemadu, dikutip Antara, Selasa (17/2/2026).

Vinsensius mengatakan Kementerian Pariwisata sedang berupaya memanggil promotor terkait untuk menggelar rapat koordinasi bersama. Rapat ini nantinya akan membicarakan jenis promosi yang dapat diselipkan selama BTS berada di Indonesia.

Kedatangan BTS dinilainya memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkenalkan keindahan pesona Indonesia, sehingga momentum itu tidak ingin dilewatkan oleh pemerintah.

Isu ini pun disebutnya telah mendapatkan atensi langsung dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sejak adanya kabar Indonesia masuk dalam rangkaian tur dunia BTS untuk tahun 2026-2027.

"Oleh karena itu Bu Menteri berpesan kepada saya segera rapatkan dan undang promotornya. Tim saya sudah minta waktu ke promotor untuk kita bisa audiensi untuk bisa rapat di sini, skema apa yang kita bisa lakukan untuk kerja sama untuk promosi ya," ujarnya.

Beberapa tawaran kolaborasi dalam hal promosi yang ingin diajukan pada BTS yakni mengunjungi destinasi wisata selain Bali melalui kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) hingga mencicipi ragam kuliner khas Nusantara.

Namun, jika waktu kunjungan terlalu singkat, ia berharap dapat memperkenalkan keindahan Kota Jakarta beserta budayanya.

"Warga Korea sendiri dan wisatawan negara lain selama ini banyak hanya tahu Bali, tapi masih banyak destinasi di luar Bali yang mereka belum tahu. Kita inginkan supaya kedatangan BTS ini juga dapat mempromosikan destinasi di luar Bali atau kita sebutnya dengan (semangat) Beyond Ordinary," ucap Vinsensius.

Selain itu, Vinsensius mengatakan pemerintah ingin ikut mendampingi penggemar yang memiliki antusiasme besar terhadap kedatangan BTS. Apalagi banyak penggemar K-Pop Tanah Air merupakan Gen Z dan Gen Y yang dinilainya sangat aktif menyebarkan berbagai informasi menarik di media sosial.

Para penggemar, katanya, akan menjadi garda terdepan untuk ikut membantu mempromosikan keindahan pesona Indonesia dan harapannya dapat disampaikan kepada BTS. Dengan demikian, wisata Indonesia akan dikenal dalam skala yang lebih luas.​​​​​​​

​​​​​​​Sebelumnya, BigHit Music telah mengeluarkan daftar puluhan negara yang menjadi destinasi dari rangkaian tur dunia BTS di tahun 2026-2027.

Dalam daftar itu, BTS dijadwalkan tampil di Indonesia pada tanggal 26 sampai 27 Desember 2026. Adapun promotor yang dipastikan akan membawa grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook itu adalah iMe Indonesia.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada detail lebih lanjut dari promotor mengenai harga tiket dan mekanisme bagi penggemar di Indonesia untuk dapat bertemu dengan BTS.