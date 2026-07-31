Dua Komjen Polri, Karyoto dan Fadil Imran Pensiun Tahun Ini

ERA.id - Sejumlah perwira tinggi (pati) Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) bakal memasuki masa pensiun pada 2026 ini. Pati itu ialah Kabaharkam Polri Komjen Karyoto dan Astamaops Komjen Fadil Imran.

Keduanya lahir pada tahun 1968. Karyoto sendiri kelahiran 27 Oktober 1968, sementara Fadil Imran pada 14 Agustus 1968. Dengan begitu, ketika memasuki bulan ulang tahunnya, dua jenderal polisi ini genap berusia 58 tahun.

Komjen Karyoto sejak Agustus 2025 menjabat sebagai Kabaharkam Polri. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya periode 2023–2025.

Karyoto juga sempat menempati posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020–2023. Jenderal ini merupakan jebolan Akpol 1990.

Sedangkan Komjen Fadil merupakan jebolan Akpol 1991. Dia juga pernah menjabat sebagai Kabaharkam Polri, Kapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Jawa Timur.

DPR sendiri sudah mengesahkan UU Polri terbaru yang di dalamnya mengatur batas usia pensiun personel kepolisian. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk anggota yang kelahiran tahun 1968.

UU Polri terbaru sendiri mengatur perpanjangan setahun untuk personel kelahiran 1969. Sedangkan, kelahiran 1970, mengikuti aturan batas pensiun anggota kepolisian.

Sementara berdasarkan beberapa sumber menyatakan, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang notabene kelahiran 26 Juli 1968, bakal diperpanjang satu tahun, melalui Keppres.

Untuk jabatan Komjen lainnya di internal Mabes Polri kebanyakan mereka kelahiran 1969 hingga 1970.

Diketahui juga, saat ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 146 Pati dan Perwira Menengah (Pamen) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 sebanyak 119 personel dan ST/1585/VII/KEP./2026 sebanyak 27 personel.

Dalam mutasi tersebut, Kapolri merotasi Kadiv Hubinter Irjen Amur Chandra sebagai Pati Hubinter Polri dalam rangka pensiun. Posisi Kadiv Hubinter Polri diisi

Brigjen Untung Widyatmoko yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Hubinter Polri. Lewat penunjukan ini, Untung nantinya akan mendapat promosi kenaikan pangkat.

Posisi Untung akan digantikan oleh Brigjen Dani Hamdani yang sebelumnya menjabat sebagai Penerjemah Polri Utama Tk II Divisi Hubinter Polri.

Selain itu, Listyo juga merotasi posisi Wairwasum Polri Irjen Tomex Kurniawan sebagai Pati Itwasum dalam rangka pensiun.

Selanjutnya, Kapolri juga menunjuk Dirkamsus Baintelkam Polri Brigjen Wawan Muliawan sebagai Wakabaintelkam yang baru.

Posisi yang ditinggalkan Wawan kemudian akan digantikan oleh Brigjen Antonius Dwi Hendro Sunarko yang sebelumnya sebagai Karoanalis Baintelkam Polri.

"Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal," ujar Kadiv Humas humas Polri Irjen Johnny Edison Isir, Jum'at (31/7/2026).