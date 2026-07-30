CEO Grammy Awards Sedih BTS Tidak Ikut Partisipasi, Klarifikasi Soal Kategori Best Asia Pop

ERA.id - CEO Grammy Awards, Harvey Mason Jr, buka suara terkait keputusan BTS untuk tidak mengirimkan karyanya di ajang tahunan bergengsi tahun depan. Harvey menyayangkan keputusan tersebut terjadi dan menghargai BTS yang tidak berpartisipasi tahun depan.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Harevy setelah grup yang dipimpin oleh RM ini memilih untuk tidak berpartisipasi dalam ajang Grammy Awards 2027. Harvey mengaku sedih lantaran bintang besar K-Pop itu tidak ikut berkompetisi di ajang musik tahunan bergengsi.

“Saya sedih mendengar bahwa BTS telah memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses Grammy Awards tahun ini, tetapi sebagai pencipta musik, saya memahami dan menghormati keputusan mereka,” ujar Harvey, dikutip Variety, Kamis (30/7/2026).

Harvey lantas menyampaikan klarifikasi terkait adanya sentimen negatif tentang kategori Best Asian Pop. Menurutnya, kategori itu bukan mengesampingkan musik K-Pop tetapi justru memperluas musik Asia di kalangan pendengar.

“Kategori Pop Asia diciptakan untuk merayakan kedalaman, keragaman, dan pertumbuhan luar biasa dari seni pop yang berasal dari Asia. Semangat kategori baru ini adalah untuk menyoroti secara khusus para artis penting ini. Lebih banyak kategori berarti lebih banyak karya artis yang diakui. Tujuannya bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperluas siapa yang diakui oleh 15.000 pemilih Grammy kami,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa setiap artis yang berpartisipasi dalam Grammy Awards dan mengirimkan karyanya di kategori Pop Asia, Jazz maupun Country tetap bisa berkompetisi untuk kategori utama, seperti Rekaman Terbaik Tahun Ini, Album Terbaik Tahun Ini, dan Lagu Terbaik Tahun Ini.

“Kategori-kategori tersebut tetap terbuka untuk rekaman yang memenuhi syarat, terlepas dari genrenya. Pengakuan dalam kategori genre dan pengakuan di Bidang Umum tidak saling eksklusif. Seorang artis benar-benar dapat mengejar keduanya,” jelasnya.

Diketahui, ketujuh anggota BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook merilis pernyataan yang sama di akun Instagram masing-masing terkait keputusan tidak berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026.

“Kami telah memutuskan untuk tidak mengajukan nominasi Grammy tahun ini. Kami berharap musik kami dapat didengar dan dicintai apa adanya, daripada dibagi berdasarkan wilayah atau bahasa. Kami berterima kasih kepada Army dan semua orang yang selalu mendukung kami,” demikian pernyataan tersebut.

Pengumuman ini muncul lebih dari sebulan setelah Recording Academy meluncurkan kategori baru untuk Penampilan Musik Pop Asia Terbaik. Kategori ini mengakui keunggulan artistik dalam penampilan musik pop Asia yang berasal dari atau dikenal luas di pasar Asia, termasuk tetapi tidak terbatas pada K-pop, J-pop, dan C-pop, dengan penggunaan satu atau lebih bahasa Asia yang bermakna.